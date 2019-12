Calciomercato Juventus, Hysaj-De Sciglio: ipotesi scambio con il Napoli

Calciomercato Juventus, piace Hysaj: i bianconeri preparano l’assalto

Calciomercato Juventus – Hysaj e De Sciglio | Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri cerca un terzino ed è per questo che la dirigenza della Juventus andrà dritta sul mercato. Stando a quanto rivelato dal collega di Rai Sport, Ciro Venerato ai microfoni di CalcioNapoli24, l’idea dei bianconeri sarebbe quella di proporre al Napoli uno scambio, già a gennaio. Al club di Torino piace moltissimo Elseid Hysaj, che tornerebbe a lavorare con Maurizio Sarri. E’ un suo pupillo, allenato sin dai tempi di Empoli, prima di passare entrambi al club azzurro. Il calciatore albanese sembra in uscita dal Napoli, soprattutto se non dovesse essere preso in considerazione neanche dal nuovo allenatore, Gennaro Gattuso.

Notizie Juventus, scambio Hysaj-De Sciglio: la proposta dei bianconeri

La Juventus segue più profili per il prossimo calciomercato, soprattutto per la corsia di destra. Cuadrado adattato non basta ed è per questo che il club bianconero si fionderà sul mercato. Si guarda in casa Napoli e l’intenzione sarebbe quella di offrire il cartellino di Mattia De Sciglio per convincere gli azzurri a cedere Hysaj. Tutto dipenderà dalle volontà degli azzurri e della disponibilità di Aurelio De Laurentiis a ritornare a trattare per un calciatore di sua proprietà. L’ultima occasione tra i due club, fu quella di Gonzalo Higuain.