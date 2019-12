Calciomercato Inter, Vidal si avvicina: le ultime

Calciomercato Inter Vidal| Il tormentone Vidal Inter va avanti ormai da mesi, forse addirittura da anni. Il cileno è stato spesso accostato ai nerazzurri, e adesso con Conte in panchina (che lo ha allenato alla Juventus) e Marotta nel ruolo di dirigente (che lo portò in bianconero) tutto sembra essere proiettato ad un suo trasferimento all’ombra di San Siro, a partire già dalle prossime settimane.

Dopo le ultime partite passate in panchina il cileno non ne vuole più sapere di restare tra le fila blaugrana e per questo sta spingendo in maniera concreta per lasciare il Camp Nou e tornare in Italia. L’ex Bayern Monaco e Bayern Leverkusen sta cercando di convincere il Barcellona a cederlo subito, ma il club non sembra essere molto disposto.

Calciomercato Inter, Vidal ha denunciato il Barcellona: la situazione

Secondo il quotidiano spagnolo ABC, anche per questo motivo il centrocampista cileno ha denunciato il club catalano alla commissione mista della Liga e dell’assocalciatori spagnola per presunti mancati pagamenti di alcuni bonus previsti dal suo contratto, un’accusa pesante e che sicuramente non facilita le cose. ​I bonus sarebbero relativi alla scorsa stagione per un totale di 2,4 milioni di euro. Una situazione complicata che potrebbe risolversi con un trasferimento, almeno è quello che sperano sia l’Inter che il calciatore.