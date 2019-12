Calciomercato Inter, Lautaro tentato dal Barcellona: i blaugrana non mollano

Calciomercato Inter: il Barcellona insiste per Lautaro

Calcio Mercato Inter Lautaro | Il calciomercato dell’Inter si infiamma sempre di più, e a gennaio potrebbero arrivare diverse operazioni soprattutto in entrata. Qualche investimento è già pronto, ma occhio anche a delle possibili uscite. Servirà qualche cessione, questo è poco ma sicuro, e chissà che non possa partire qualche pezzo grosso. I nerazzurri chiaramente vogliono evitare tutto questo, ma intanto qualche top club sta già reclamando qualche gioiello in vista della prossima estate.

Parliamo di giocatori dal calibro di Lautaro Martinez, sondato continuamente dal Barcellona. Il club spagnolo continua a tenere d’occhio l’attaccante argentino, e la sensazione è che non ci sia l’intenzione di mollare la presa. Il Toro è stato infatti identificato come il dopo Suarez, un encomio più unico che raro, e che tenta giorno dopo giorno il giocatore nerazzurro. Questa la notizia riportata da cm.com.

Lautaro-Barcellona: affare fattibile

Lautaro è un obiettivo sempre più concreto per il Barcellona, il quale vorrebbe a tutti i costi prenderlo per garantirsi un attaccante valido sia adesso sia in futuro. Nelle scorse ore erano trapelate delle indiscrezioni riguardo un giudizio drastico di Messi, il quale stando a varie voci non sarebbe stato d’accordo con l’arrivo del Toro in Spagna. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni, e per tanto vanno trattate come tali. Ostacolo reale invece il prezzo di Lautaro: più di 100 milioni di euro di clausola, una cifra altissima, che però non spaventa più di tanto il Barcellona. Se i nerazzurri vogliono trattenere il proprio giocatore, dovranno alzare l’asticella.