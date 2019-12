Calciomercato Inter, bloccato Darmian per gennaio: le ultime news

Calciomercato Inter Darmian| Non solo Vidal, l’Inter sta lavorando duramente per mettere a segno colpi importanti in vista del continuo della stagione. Nonostante l’eliminazione dalla Champions League c’è l’Europa League, impegno che se non preso sotto gamba potrebbe portare le sue soddisfazioni.

Per adempire al meglio ai propri compiti bisogna fare però qualche ritocchino sul mercato. Prima vi abbiamo parlato del centrocampista, adesso ci soffermiamo sul ruolo di esterno sinistro, ma in questo caso anche destro.

Calciomercato Inter, arriva Darmian a gennaio: i dettagli

L’Inter ha infatti praticamente in pugno Matteo Darmian. L’esterno del Parma, autore di un’ottima metà stagione fin qui, è pronto a trasferirsi all’ombra di San Siro a partire già dalle prossime settimane. I continui acciacchi di Asamoah e l’inesperienza di Lazaro hanno convinto la dirigenza nerazzurra a fiondarsi su un profilo pronto come quello delle Manchester United.

All’inizio si pensava potesse arrivare a giugno, ma vista l’impossibilità di arrivare a Marcos Alonso (per il quale il Chelsea è fermissimo sulla cifra richiesta di 35 milioni) Marotta ha deciso di affondare il colpo per l’esterno crociato, senza perdere altro tempo inutile. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane.

Fonte Tuttomercatoweb.