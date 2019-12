Calciomercato Inter, Alena lascerà il Barcellona: i dettagli Calciomercato Inter Alena| Carles ​Aleña è pronto a lasciare Barcellona. Il 21enne centrocampista spagnolo è alla ricerca di maggiore spazio per poter crescere e potersi mettere in mostra. E’ un talento importante quello del club blaugrana, ma naturalmente per migliorare ed arrivare a grandi livelli ha bisogno di giocare con maggiore continuità. Per farlo dovrà andare via necessariamente dal Barcellona.

Arthur, Rakitic, Busquets, De Jong, Vidal ed un possibile nuovo acquisto gli chiudono le porte in maniera categorica. Molto probabilmente il suo addio sarà rimandato a giugno, momento in cui i catalani decideranno su chi puntare per la propria mediana, in attesa anche di capire quale potrebbe essere il futuro di Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, si pensa ad Alena per giugno

Alena intanto si prepara a chiudere la sua esperienza in blaugrana in questi ultimi due mesi, prima poi di trasferirsi. Il Betis è un club che lo sta seguendo in maniera concreta e sta pensando seriamente di fare un investimento importante pur di portarlo in biancoverde, già da subito però. Infatti secondo El Pais, due club spagnoli stanno trattando per un prestito secco fino a fine stagione.