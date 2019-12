Calciomercato Genoa, Schone può tornare solo all’Ajax: la situazione

Calciomercato Genoa, Schone può tornare solo all’Ajax

Calciomercato Genoa Schone| Schone al Napoli? No, non si può fare. Il centrocampista del Genoa non sta vivendo una grande stagione all’ombra del Ferraris. Arrivato tra l’euforia generale, il mediano dai piedi buoni dell’Ajax sta faticando non poco con la casacca dei Grifoni. Il regista spesso si è accomodato in panchina, a volte anche per questioni di tipo fisico oltre che tattiche, e resta una grande delusione almeno fino a questo momento.

Lui ha parlato più volte di un malcontento che lo sta pervadendo e che lo ha spinto a chiedere la cessione a Preziosi. Il problema però è uno solo: Schone può tornare soltanto all’Ajax, per una questione di regolamento.

Nonostante le voci di un interessamento del Napoli per gennaio, il centrocampista del Genoa Lasse Schone può lasciare il club ligure solo per tornare solo nel club olandese. Il regolamento della FIFA infatti vieta a un calciatore di indossare in competizioni ufficiali tre maglie nella stessa stagione e il danese ne ha già giocato con quella rossoblù e quella biancorossa.

Calciomercato Genoa, Schone vuole andare via: le ultime

Fatali, per un suo trasferimento a un club terzo a gennaio, i trentuno minuti giocati con i Lancieri in Supercoppa olandese lo scorso 27 luglio, prima di trasferirsi in Italia. Una situazione strana che a questo punto bisognerà capire come potrebbe risolversi: o con la permanenza del ragazzo fino a giugno o con un clamoroso ritorno in Eredivise.

Fonte Tuttomercatoweb.