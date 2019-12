Calciomercato Genoa, accordo con Nicola per il post Thiago Motta: le ultime

Calciomercato Genoa Nicola| Il Genoa è in una situazione pessima di classifica. Prima Andreazzoli e poi Thiago Motta non sono riusciti a far andare bene questa squadra, che adesso si ritrova ultima in classifica ad 11 punti, con 35 gol subiti e appena 17 gol fatti. Con l’arrivo di Motta in panchina si pensava che qualcosa potesse cambiare: un minimo di gioco c’era, ma l’idea non basta in questi casi.

Preziosi infatti ha deciso di esonerare il giovane tecnico e di chiamare qualcuno che sappia bene come si fa a salvarsi: Davide Nicola. Autore di una storica salvezza con il Crotone qualche anno fa, l’allenatore ex Udinese è pronto a dare tutto per la causa rossoblù, senza risparmiarsi neanche per un secondo.

Calciomercato Genoa, accordo con Nicola: i dettagli

La situazione è ai limiti del tragico e servirà una terapia d’urto. L’annuncio del suo arrivo è atteso in queste ore, magari anche oggi. L’allenatore ha trovato l’accordo con la società e adesso restano da limare solo gli accordi per sistemare però un qualcosa di già raggiunto.

Per quanto riguarda la durata del contratto, sarà fino al termine della stagione con rinnovo legato all’eventuale salvezza. Nello staff tecnico il vice allenatore Manuele Cacicia, il preparatore atletico Gabriele Stoppino, il preparatore dei portieri Rossano Berti e il match analyst Federico Barni.