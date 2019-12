Calciomercato Atalanta, tre cessioni in vista Calciomercato Atalanta cessioni| L’Atalanta fin qui ha fatto la storia, ma non vuole fermarsi. In corsa per un posto in Champions League in vista della prossima stagione, e agli ottavi proprio di questa competizione, la Dea ha tutte le carte in regola per regalare ancora una volta un grande sogno ai propri sostenitori. La sfida con il Valencia non sarà semplice, ma gli orobici sono abituati a stupire e a non sottovalutare mai il proprio avversario, ragion per cui le possibilità di passare non sono minori rispetto a quelle degli spagnoli.

Gasperini è felice della rosa che ha a disposizione ed è pronto ad affrontare al meglio i prossimi impegni, ma per farlo c’è bisogno di qualche ritocco. Prima di pensare all’entrata come accade in quasi tutti i club di Serie A, bisogna pensare però anche alle possibili cessioni. Sul piatto in particolare ci sono tre nomi di tre giocatori che non hanno per nulla soddisfatto le aspettative del tecnico dei bergamaschi.

Calciomercato Atalanta, pronte tre cessioni: le ultime

L’esterno Arana, che ha totalizzato appena 30 minuti nel secondo tempo di Sassuolo per non mettere mai più piede in campo, Kjaer che ogni volta che è stato chiamato in causa ha messo in difficoltà la propria squadra, e infine Barrow. Il giovane centravanti dei nerazzurri vuole giocare con maggiore continuità e si è dimostrato non all’altezza, per lo meno non ancora, di certi palcoscenici. Questi sono i maggiori indiziati a partire in casa Atalanta, staremo a vedere.