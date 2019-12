Calciomercato Bologna, colpo dall’Atalanta: in arrivo Barrow

Calciomercato Bologna Barrow| Per qualche giorno i tifosi del Bologna avevano pensato seriamente alla possibilità di veder giocare ogni domenica con la maglia della propria squadra un certo Zlatan Ibrahimovic. Per vari motivi però, tra cui soprattutto la questione economica, non se n’è fatto più nulla.

Non c’è di certo delusione fra il popolo emiliano, ma la speranza di avere un grande attaccante, uno come Ibra, al fianco di Palacio aveva suscitato un’emozione immensa. Il Bologna però non si ferma e cerca comunque un centravanti importante da affiancare all’argentino, e sembra averlo già trovato.

Il profilo è molto diverso da quello di Ibrahimovic e in particolare corrisponde al Nome do Barrow. Il giovane talento dell’Atalanta cerca spazio e ha chiesto espressamente agli orobici di essere ceduto, anche a titolo definitivo, senza alcun tipo di restrizione. L’Atalanta, anche in balia della situazione Zapata, sta pensando seriamente se cedere o meno il ragazzo, ma pare che la voglia di mandarlo via ci sia.

Calciomercato Atalanta, Barrow al Bologna: il calciatore ci sta pensando

Infatti l’edizione odierna del Corriere Dello Sport parla di un accordo già raggiunto tra i due club, con la palla che adesso passa in mano al calciatore. Passare dalla Champions League alla lotta salvezza non è semplice, ma Barrow è giovane e deve capire che per arrivare in certi palcoscenici bisogna guadagnarselo. La voglia c’è, vedremo se l’affare si chiuderà.