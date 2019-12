Calciomercato Atalanta, Ghezzal nel mirino: i dettagli della trattativa

Calciomercato Atalanta, Ghezzal nel mirino

Calciomercato Atalanta Ghezzal | Ancora poche ora per la valutazioni e poi dal 2 gennaio, e fino al 31, sarà il tempo degli affari. I nomi sul tavolo di Gasperini sono parecchi, al momento però non tutti del livello giusto per una squadra agli ottavi di finale della Champions League come l’Atalanta. Ne dovrebbero arrivarne due, un centrale difensivo che possa sostituire Kjaer e un esterno, forse tre se si deciderà di rinunciare a Barrow e cercare un altro giocatore offensivo. Lo riporta con dovizia di particolari l’edizione online de La Gazzetta dello Sport.

Mercato Atalanta, i nomi in entrata

Ma, riporta la Gazzetta, le valutazioni potrebbero cambiare se alla fine si decidesse di affondare il colpo per un jolly, capace di giocare largo nel settore offensivo e all’occorrenza di agire sulle fasce di centrocampo. Il nome giusto nello specifico sarebbe quello di Rachid Ghezzal algerino della Fiorentina di proprietà del Leicester. Classe 1992, valore nominale di mercato 7 milioni di euro, contratto che lo lega alle Foxes in scadenza al 30 giugno 2022. Lasciato l’OL nel 2017 da svincolato, con il Monaco totalizza 35 presenze e due reti prima di firmare con il Leicester. Va in Premier League per svoltare definitivamente in carriera ma gioca poco, solo 733’ minuti. In estate la Fiorentina ci punta sborsando un milione per il prestito oneroso con riscatto fissato per ulteriori 9. Finora in stagione solo 8 partite in Serie A e una in Coppa Italia, titolare in tre occasioni. Bergamo potrebbe essere l’ambiente giusto per cambiare il corso della propria parabola.