Ultime Juventus, De Ligt frena: “Voglio restare a Torino a lungo”

Ultime Juve | Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha parlato anche del suo futuro a margine del premio Kopa:

“ Sono molto felice a Torino, spero di restare qui a lungo. E ovviamente sono molto orgoglioso di far parte della Juventus. È un grande onore quando un club importante come la Juve ti vuole. Mi è sempre piaciuta la Juventus e ora sono felice e orgoglioso di vestire questa maglia. Sono molto felice di questo premio, se da piccolo mi avessero detto che a vent’anni avrei vinto trofeo Kopa, Golden Boy e arrivato in semifinale di Champions non ci avrei creduto. ”.

Ultime Juventus: De Ligt risponde al suo ex compagno

Il riferimento è alle frasi di De Jong, che ha spiegato che nonostante il suo ex compagno abbia scelto la Juventus in estate, non è detto che non arrivi al “suo” Barcellona. Il centrocampista vorrebbe con se in Liga il suo connazionale.

“Sento che sto migliorando giorno dopo giorno. Mi alleno con i migliori calciatori del mondo. Con Bonucci ci capiamo molto bene e siamo complementari. Io so quello che sa fare lui e lui sa quello che so fare io. Cerchiamo di formare una buona coppia. Voglio vincere più trofei possibile, vogliamo raggiungere risultati importanti. Se giochi con la Juventus devi sempre cercare di vincere tutto. E questo è quello che voglio fare”.