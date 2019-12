Tottenham, Mourinho ancora su Calciopoli: “Nel 2006 c’era…”

Tweet on Twitter

Ultime Tottenham | Josè Mourinho, tecnico degli Spurs, ha parlato alla vigilia della gara contro il Norwich. Lo Special One, per parlare della situazione di classifica della sua squadra, ha fatto un paragone con il 2006 in Italia, l’anno di Calciopoli e della retrocessione della Juventus:

“In Italia, dopo Calciopoli, nel 2006, quando la Juventus era retrocessa c’erano altre squadre non retrocesse, ma che hanno cominciato con -10, -6 punti, a seconda di quanto erano state coinvolte in quella brutta faccenda”.

Mourinho non ci sta

L’ex tecnico dell’Inter è tornato sul paragone con quell’anno infelice per il calcio italiano che portò i bianconeri in Serie B ed assegnò lo Scudetto alla Juventus:

“Alcuni a -10, altri a -12 o -8: e se si guarda il bilancio a fine stagione, si vede come quelle penalizzazioni abbiano condizionato la loro classifica. Io ho iniziato qui a -12, vi rendete conto? Significa che ti ritrovi a dover recuperare 12 punti, tantissimi. Potreste dirmi che due settimane fa eravamo a -3 e ora possiamo portarci a 0: ma il punto è che non puoi vincere sempre e i tuoi avversari non perdono sempre. E’ estremamente difficile recuperare tutti questi punti e fare una progressione positiva. Ma se noi riusciamo a mantenere il contatto con le altre, va benissimo: dobbiamo cercare di stare sempre attaccati”.