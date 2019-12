Sampdoria, infortunio per Ferrari in allenamento: lesione per lui Sampdoria infortunio Ferrari| Purtroppo anche durante le vacane gli infortuni non lasciano in pace i calciatori e le squadre che naturalmente vorrebbero contare su di loro. Oggi è arrivata infatti una bruttissima notizia per la Purtroppo anche durante le vacane gli infortuni non lasciano in pace i calciatori e le squadre che naturalmente vorrebbero contare su di loro. Oggi è arrivata infatti una bruttissima notizia per la Sampdoria che ha perso uno dei suoi difensori centrali durante il primo allenamento post pausa natalizia.

Durante la partitella, mentre si apprestava ad effettuare un cross in corsa, Alex Ferrari si è infatti procurato un infortunio al ginocchio destro. Gli esami strumentali, ai quali è stato naturalmente sottoposto il difensore centrale ex Verona, hanno evidenziato un trauma distorsivo con lesione legamento del crociato anteriore. domani saranno nuovamente valutate le sue condizioni, quando è prevista una doppia seduta.

Sampdoria, le condizioni dei calciatori dopo il primo allenamento post Natale: le ultime

Per il resto tutto normale per Claudio Ranieri che ha diretto la seduta al centro sportivo di Bogliasco. Seduta fra palestra e campo con esercitazioni tecnico-atletiche. Sedute specifiche programmate, anche sul campo, per Bartosz Bereszynski, Andrea Bertolacci, Federico Bonazzoli, Fabio Depaoli, Nicola Murru e Albin Ekdal. Programma di recupero agonistico per Edgar Barreto. Ripresa degli allenamenti quest’oggi per la Sampdoria a Bogliasco dopo le vacanze di Natale.