Oroscopo di domani 28 dicembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati per questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Questa sarà una giornata che ti aiuterà a risolvere alcune situazioni che hai lasciato in sospeso. Tutti i frutti li vedrai nel corso della primavera che arriverà.

Toro. Evita le discussioni, è una giornata un po’ particolare. La situazione negativa che vivi è solo passeggera, ti accompagnerà nel corso di questo week-end. Fatti scivolare le cose addosso, evita i malumori.

Gemelli. Giornata in cui ti consiglio di dedicarti molto a quel che concerne l’amore, lasciati andare ai sentimenti: è l’unica via per mettere da parte tutto lo stress accumulato a lavoro.

Cancro. Giove e Saturno in opposizione, ciononostante potrai relazionarti con gli altri in maniera positiva. Ancora qualche scaramuccia sul lavoro, ma sii paziente: l’anno che arriva sarà quello del tuo successo.

Leone. Ti avverto che domenica la Luna sarà in tua opposizione, è per questo che ti consiglio di tirare a tuo favore la giornata di oggi. Incontra e dedicati alle relazioni, fallo ora finché puoi, domenica potrebbe già essere troppo tardi.

Vergine. Lasciati andare in amore, sia in questo fine anno che nel prossimo che arriva. In programma emozioni forti per te, sono favoriti gli incontri per chi è solo.

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2019: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata positiva grazie a Luna e Venere, che saranno entrambe favorevoli a te. I problemi a lavoro potrebbero metterti di fronte a delle scelte molto importanti, fai quelle giuste: saranno definitive.

Scorpione. Sarai un po’ nervoso, ti consiglio di mantenere la calma. Prenditi tempo e respira, prima di agire. Devi essere tranquillo, agisci solo per ciò che è indispensabile, altrimenti lascia stare e guarda oltre.

Sagittario. Influsso di Luna e Venere che ti faranno vivere molta positività nella giornata di oggi. Goditi il week-end e approfitta di questi due giorni per fare qualcosa di bello assieme alle persone a cui sei legato.

Capricorno. La schiettezza ti farà parlare in modo sincero e chiarirai le cose con le persone con cui avevi qualcosa in sospeso.

Acquario. Sei in una fase di recupero, i sentimenti saranno protagonisti. Favorite le emozioni e i nuovi incontri, ma per il lavoro è tutto diverso: fai attenzione ad alcune situazioni e valuta bene le cose.

Pesci. Giove e Saturno dalla vostra parte, tutto ciò che sarà nuovo per te in questi ultimi giorni dell’anno, diventerà importante per il prossimo. Questo vale per quel che concerne l’amore e le amicizie.