Juventus, Ronaldo: “Bonucci, Chiellini e De Ligt i difensori più forti in Italia”

Notizie Juventus: Ronaldo sui difensori più forti in Italia

Notizie Juventus Ronaldo | Una prima parte di stagione comunque abbastanza positiva per la Juventus, sempre in vetta in campionato e qualificata agli ottavi di Champions League. La squadra di Sarri non è ancora perfetta, e qualche prestazione dei singoli è un po mancata in alcuni momenti. Il tecnico toscano però può contare su Cristiano Ronaldo, sempre devastante e in netta ripresa dopo qualche difficoltà ad inizio campionato. Il portoghese continua ad allenarsi duramente in queste vacanze natalizie, e intanto risponde a qualche domanda a Linea Diletta su DAZN. CR7 si è soffermato sui difensori più forti del campionato italiano. Ecco le sue parole riportate da goal.com:

“Per mio i difensori più difficili da affrontare sono quelli con cui mi alleno tutti i giorni, ovvero Bonucci, Chiellini e De Ligt. Chiellini ho avuto modo di affrontarlo in qualche sfida di Champions, ed era quasi come fosse una sfida personale. Quanto è difficile fare gol in Italia da 1 a 10? Direi 7”

Juventus: ora ti serve il miglior Ronaldo

Ronaldo è mancato un po in alcune partite, e ora la Juventus ha un assoluto bisogno di ritrovare i gol del suo bomber. Il portoghese è carico, e dopo le feste è intenzionato a tornare subito alla carica, magari anche a caccia di Immobile nella classifica capocannonieri. Il campione ha inoltre parlato del suo futuro ritiro ed ha voluto dire la sua su chi è l’attuale migliore al mondo. Questa la parte di intervista.