Milan, le prime parole di Ibrahimovic

Calciomercato Milan Ibrahimovic visite mediche| Adesso è ufficiale, Zlatan Ibrahimovic è un nuovo calciatore del Milan. La notizia era nell’aria da questa mattina, mancava solo l’annuncio dei rossoneri arrivato proprio in questi minuti. Lo svedese torna a vestire la maglia del club milanista, attualmente allenato da Stefano Pioli, che naturalmente punterà molto su di lui.

Lo svedese aveva già dato qualche indizio nella giornata di ieri con un post enigmatico su Instagram, oggi però ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali attraverso i canali privati del club rossonero. Queste le sue parole.

“Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo, meglio non potrebbe andare. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione, fin qui non molto positiva, e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi, darò l’anima come sempre”.

Milan, visite mediche fissate per il 2 gennaio

Come al solito chiaro, preciso e conciso l’ex calciatore dei Los Angeles Galaxy. Ibrahimovic sarà a Milano giovedì 2 gennaio per sostenere i test medici necessari alla regolare formalizzazione dell’accordo, per poi unirsi ai nuovi compagni di squadra per i primi allenamenti.

Appena verrà ufficializzato il contratto ci sarà anche una conferenza stampa di presentazione prima poi dell’uscita dinanzi al pubblico, prevista per il 6 gennaio a San Siro con la Sampdoria. Difficile prevedere un suo debutto in quel caso, per via della forma fisica.