Mercato Juve, Pogba vuole i bianconeri: svolta Raiola, la situazione

Mercato Juve: Pogba vuole ritornare, Raiola l’intermediario

Mercato Juve Pogba | Il mercato di gennaio sarà una finestra molto importante per la Juventus, la quale dovrà impegnarsi parecchio se vuole riconfermarsi come Campione d’Italia. Il campionato è molto duro, e i bianconeri hanno superato questa prima parte di campionato non senza qualche difficoltà. Ora qualche colpo in entrata farebbe più che comodo, e intanto Paratici sogna un grande ritorno. Parliamo ovviamente di Paul Pogba, il quale era e continua ad essere il vero e proprio sogno proibito dalle parti di Torino. Il francese è attualmente in forza alla United, e ieri è subentrato nella sfida di Premier League dopo un infortunio piuttosto fastidioso.

Il centrocampista è lusingato giorno per giorno da Solskjaer per quanto riguarda il rinnovo, ma oramai è sempre più palese la voglia di Pogba nel lasciare la Premier. La Juventus potrebbe essere la destinazione preferita, ma si dovrà ovviamente tener conto della concorrenza agguerrita da parte del Real Madrid. Ecco che i bianconeri sono pronti a giocarsi la propria carta: Mino Raiola, il quale è in ottimi contatti con la Juve, anche per quanto riguarda l’affare Haaland. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Notizie Juve: Solskjaer tenta il muro per Pogba

Il futuro di Pogba è attualmente incerto, anche se da parte del francese trapelerebbe una certa voglia di lasciare lo United. Il tecnico Solskjaer ha provato e sta provando tuttora a non lasciarlo partire, convinto della forza e del valore aggiunto che può dare alla sua squadra. Un tentativo che potrebbe essere vanificato dai prossimi movimenti da qui a breve. A gennaio difficilmente Pogba tornerà a Torino, ma nonostante queste ci saranno grandissime novità, la svolta è vicina.