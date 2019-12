Mercato Inter, offerta ufficiale per Marcos Alonso: i dettagli

Mercato Inter, offerta ufficiale per Marcos Alonso

Mercato Inter Marcos Alonso | La sessione invernale del mercato vedrà l’Inter di Marotta e Conte come protagonista assoluta. L’obiettivo è chiaro. Mettere a disposizione del tecnico una rosa profonda in ogni reparto e capace di competere fino in fondo con Juventus e Lazio per interrompere, dopo otto anni, il dominio della Vecchia Signora. Tre gli obiettivo. Un esterno sinistro, un centrocampista e una punta. Sul versante terzino sinistro le idee sono chiare e le mosse anche. Nello specifico l’obiettivo è di muoversi con occasioni low cost, come Marcos Alonso, terzino sinistro del Chelsea. Lo spagnolo sta vivendo una stagione difficile a Londra, uscendo quasi del tutto dalle gerarchie del tecnico Lampard. In Italia ha già giocato con la maglia della Fiorentina, disputando due stagioni di buon livello. Cosi come in Premier League alla prima stagione è stato alle dipendenze di Conte che lo stima. Dall’Inghilterra, peraltro, rimbalza la voce che i Blues avrebbero trovato il sostituto di Alonso. Chilwell, giocatore del Leicester.

Calciomercato Inter, l’offerta per il Chelsea

E in serata arriva una prima sostanziale conferma. E la riporta il portale sportivo di casa Mediaset, sportmediaset.it il quale sostiene che “i nerazzurri hanno recapitato al Chelsea un’offerta da 6 milioni per il prestito oneroso più 15 milioni per il diritto di riscatto. Dai Blues arrivano segnali di apertura. In casa Inter c’è fiducia di poter trovare un accordo per regalare a Conte l’esterno sinistro di difesa che ha chiesto”.