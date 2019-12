Mercato Inter, no di Messi all’arrivo di Lautaro a Barcellona

Secondo i media spagnoli, Lautaro Martinez non sarebbe una presenza gradita al Barcellona, visto che non ha ricevuto il placet della Pulce.

Calcio mercato Inter, Messi dice no a Lautaro

Nel dettaglio è El Desmarque a rivelare come l’argentino non vorrebbe con sé il compagno di Nazionale. La motivazione addotta da Messi, che avrebbe convinto la dirigenza blaugrana a non puntare sul El Toro, sarebbe l’eccessivo conflitto che si andrebbe a creare con Luis Suarez, amico della Pulga. Notizie che da un lato riferiscono come sia ancora grande l’importanza del GOAT al Barcellona, nonostante le voci in merito ad un suo addio, ma d’altrocanto forniscono un importante assist a Marotta ed Ausilio, impegnati ad ottenere la firma di Lautaro alla proposta di rinnovo contratttuale con l’Inter.

La stagione di Lautaro

Dopo aver segnato 13 gol e 3 assist in questo incredibile inizio di stagione, attualmente il l’attaccante dell’Inter ha una clausola di 100 milioni di euro: tanti ne serviranno per liberarsi dai nerazzurri e negli ultimi mesi il suo entourage avrebbe già avuto qualche incontro con Manchester United e Real Madrid. Ci sono stati dei sondaggi, chiaramente, anche da parte del Barcellona, finché non è intervenuto Messi a stoppare tutto. Un intervento ruvido per stoppare sul nascere l’affare con l’entourage di Lautaro e salvare Suarez. Per Martinez non c’è spazio a Barcellona. L’ha stabilito “La Pulce“.