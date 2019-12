West Ham, follia Antonio: incidente in Lambroghini, la notizia

West Ham Incidente Antonio| A Natale si è tutti più buoni, ma guai a farsi prende troppo dallo spirito natalizio. Si potrebbe infatti vedere sotto questo punto di vista la follia fatta da Michail Antonio, 29enne centrocampista del West Ham. Vestito da pupazzo di neve, l’esterno inglese degli Hammers, ha schiantato la propria Lamborghini contro i bidoni della spazzatura, prima di scendere in campo nel Boxing Day e segnare l’unico gol dei suoi nella sconfitta nel derby contro il Crystal Palace

Dalle immagini che girano sul web è davvero pazzesco vedere che botta che ha preso la macchina di Antonio. Un tonfo enorme contro il muro di cinta di una villetta nel Sud di Londra, che nascondeva i bidoni della spazzatura: distrutta la Lamborghini Huracan da 245mila euro, mentre era alla guida vestito da pupazzo di neve.

West Ham, Antonio ripagherà i danni: anche una multa in vista per lui

In seguito polizia e vigili del fuoco sono stati chiamati a Balham: fortunatamente non ci sono stati feriti, compreso il calciatore. Secondo quanto riporta il Daily Mail, l’attaccante se ne sarebbe andato senza chiedere scusa e assicurare alla famiglia danneggiata che avrebbe pagato per i danni causati, cosa poi confermata in seguito. Probabile ci possa essere anche una multa in vista per il ragazzo.