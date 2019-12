Notizie Genoa, esonero Thiago Motta: ecco il sostituto

Ultime Genoa: esonero Thiago Motta, è caccia al sostituto. Come riportato da Tuttosport, dopo due giorni di riflessione non è ancora arrivata la decisione di Preziosi.

Dal deciso rifiuto di Ballardini, a una risposta piena di dubbi di Andreazzoli che ha fatto notare di aver perso buona parte del suo staff tecnico nel frattempo emigrato all’Empoli.

Ad oggi sono tanti i nomi in ballo e il tecnico italo-brasiliano di fatto non è stato ancora non esonerato, almeno non ufficialmente-

In pole oggi c’è Davide Nicola primo della lista tra i papabili. Una scelta che Preziosi vuole comunque ponderare con tutta calma, grazie alla sosta e al fatto che il mercato inizierà a gennaio oltre al fatto che la ripresa contro il Sassuolo è fissata per il 5 gennaio prossimo. In ballo in ogni caso sono rimasti in pochi.

Oltre all’ex Crotone c’è anche Diego Lopez che dopo la fuga di notizie di sabato 21 dicembre, quando dall’Uruguay via twitter era stata annunciata persino la sua presentazione proprio per oggi al Signorini, non ha più espresso pensiero sui social.

Ultime Genoa: Marruccu non vuole Motta

Lopez è legato a doppio filo con il neo ds Marroccu, annunciato in carica dalla società ormai da tempo ma che non si è ancora presentato a tifosi e media.

Tuttavia l’uomo mercato avrebbe iniziato la sua avventura con un forte attrito nei confronti di colui che sino a ieri sera tardi era ancora l’allenatore del Genoa e cioè Thiago Motta. Di fatto una situazione intricata con la squadra ultima in classifica e un mercato di gennaio da sfruttare al meglio ma non facile da gestire.