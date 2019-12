Euro 2020, Luis Enrique è sicuro: “La Spagna è favorita”

Euro 2020, Luis Enrique: “Spagna favorita”

Euro 2020 Luis Enrique | “Siamo tra i favoriti, non possiamo nasconderci. Sarà difficile, nessun dubbio ma speriamo di confermarlo con i risultati”. Così Luis Enrique, Commissario Tecnico della Spagna, in una intervista rilasciata sui canali media della federazione calcistica spagnola in vista del nuovo anno, caratterizzato dagli Europei. “Nessuna squadra sopra le altre. Spero si possa godere di molti successi”, ha aggiunto il tecnico asturiano tornato sulla panchina delle Furie Rosse dopo il grave lutto che ha colpito la sua famiglia lo scorso 29 agosto. La Spagna, come recita il portale sportivo di casa Mediaset, sportmediaset.it, giocherà con il torneo con il ruolo di squadra favorita, insieme alla Francia campione del mondo. “Dopo i deludenti risultati degli Europei 2016 e dei Mondiali 2018, le Furie Rosse dovranno vedersela contro Svezia e Polonia e un’altra nazionale proveniente dagli spareggi”.

Euro 2020, l’Ecuador offre la panchina all’ex tecnico Moreno

Nel frattempo la federazione dell’Ecuador ha offerto la panchina della nazionale all’ex ct della Spagna, Robert Moreno. Lo rende noto il portale del quotidiano iberico ‘As’. La priorità dell’allenatore catalano sarebbe quella di lavorare in Europa ma la proposta arrivata dall’Ecuador è quella di un progetto molto ambizioso con obiettivi a lungo termine. Il contratto offerto a Moreno sarebbe di 1.5 milioni di dollari. In lizza ci sarebbe anche un altro spagnolo, Fernando Hierro.