Calciomercato Roma, Pinamonti è l’alternativa a Mariano Diaz: la situazione

Calciomercato Roma, Pinamonti in prestito a gennaio: è la prima alternativa a Mariano Diaz

Calciomercato Roma – Pinamonti e Mariano Diaz | I giallorossi sono a caccia di una punta, perché Nikola Kalinic non è riuscito ad incidere. L’obiettivo numero uno del ds Petrachi resta sempre il calciatore del Real Madrid, Mariano Diaz, ormai finito ai margini del club che cerca di liberarsene quanto prima. Il ruolo da vice-Dzeko però, potrebbe occuparlo Andrea Pinamonti. E’ la soluzione economica più vantaggiosa perché il calciatore del Real Madrid percepirebbe un ingaggio troppo elevato per l’economia del club capitolino. L’attaccante del Genoa finirebbe alla Roma solo in prestito, perché i grifoni devono obbligatoriamente riscattarlo secondo gli accordi, al termine di questa stagione.

Notizie Roma, si complica Mariano Diaz: Pinamonti e Petagna le alternative

A riportare la notizia di Pinamonti è il Corriere dello Sport, ma ci sarebbe anche Petagna tra le alternative a Mariano Diaz, per occupare un posto da vice-Dzeko. Il problema è che il calciatore di proprietà della Spal difficilmente lascerà Ferrara, perché è con quella maglia che vuole giocarsi le piccole chance per la Nazionale in vista di Euro 2020. La sua idea sarebbe quella di vivere la stagione da protagonista, ottenendo un’importante salvezza con il suo club. L’operazione che porta a Pinamonti potrebbe virare su un’idea di sei mesi, alla portata della Roma. Un prestito secco, con Kalinic che tornerebbe al club d’appartenenza per far spazio all’attaccante italiano.