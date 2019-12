Calciomercato Roma, Pellegrini e Cristante rinnovano: i dettagli

Calciomercato Roma: pronti i rinnovi per Pellegrini e Cristante

Calcio Mercato Roma Pellegrini Cristante | Tempo di mercato in casa Roma, ed in particolare tempo di rinnovi. La stagione della squadra capitolina è stata fin qui molto positiva, e questo grazie alle prestazioni dei singoli. Fonseca e i tifosi possono continuare a godersi le prestazioni di Lorenzo Pellegrini, crack assoluto di questa prima parte di campionato. Il centrocampista giallorosso è uno dei più talentuosi in circolazione, e questo lo rende anche il più richiesto. La Roma vuole sbrigarsi con il rinnovo, e intanto in merito ci sono grosse novità.

Il rinnovo è praticamente pronto, e per Pellegrini è previsto un prolungamento, un aumento ingaggio fino a 3 milioni di euro annuali, e per ultima cosa l’omissione della clausola rescissoria. Novità anche per quanto riguarda un altro centrocampista: Cristante, attualmente fermo ai box ma ugualmente pedina fondamentale per il futuro giallorosso. Per ora non sono ancora note le cifre, ma la sensazione è che a gennaio possa arrivare la firma anche per l’ex Atalanta.

Pellegrini e Cristante: centrocampo giovane e forte

I giovani sono parte integrante del progetto Roma, basta guardare i numerosi talenti presenti in rosa. Pellegrini e Cristante sono i punti dal quale ripartirà la Roma anche la prossima stagione, e il rinnovo è solo questione di tempo e dettagli. Fonseca può stare tranquillo, il futuro è in casa.