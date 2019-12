Calciomercato Roma, dietrofront Hysaj grazie a Gattuso? L’agente esce allo scoperto

Calciomercato Roma, Hysaj potrebbe decidere di restare a Napoli

Calciomercato Roma – Hysaj | E’ intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’emittente radiofonica ufficiale della SSC Napoli, l’agente di Elseid Hysaj e ha sbrogliato alcuni discorsi legati al suo futuro. L’esterno albanese era in uscita già nello scorso mercato estivo, come annunciato dallo stesso agente del calciatore. Gennaio potrebbe rappresentare per lui, una nuova occasione per andar via da Napoli. Le parole però sembrano diverse dalle ultime volte, perché dopo l’addio di Carlo Ancelotti potrebbe essere cambiato qualcosa nelle idee del calciatore. Con il Sassuolo è stato protagonista della rimonta, nell’ultima uscita del club azzurri, con Gennaro Gattuso che gli ha dato fiducia dopo i problemi muscolari di Sebastiano Luperto. Ora la Roma potrebbe dover guardare altrove, perché potrebbe prendere una piega differente il destino di Elseid Hysaj da qui in avanti.

Ultime Roma, possibile dietrofront di Hysaj: l’agente si incontrerà con la società

L’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, ha riconosciuto un qualcosa di diverso con Gennaro Gattuso per il proprio assistito ed ha dichiarato di doversi incontrare con il tecnico e il ds azzurro, Cristiano Giuntoli. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Nel secondo tempo con il Sassuolo è stato protagonista, è un calciatore importante e può dare una mano al Napoli. Quando verrà l’anno nuovo vedrò Giuntoli e Gattuso. Conosco l’allenatore da tanti anni e ho un buon rapporto con lui, ci parlerò chiaramente e insieme vedremo il da farsi”.