Calciomercato Napoli, intrigo Piatek: lo scambio Politano-Llorente aprirebbe le possibilità

Calciomercato Napoli: tutto su Piatek se dovesse partire Llorente

Calciomercato Napoli – Piatek | Il ‘pistolero’ polacco del Milan, Krzysztof Piatek, rischia di vedersi tagliare fuori dal club rossonero dopo un periodo di profonda crisi. L’approdo di Zlatan Ibrahimovic a Milanello complica la sua permanenza, il calciatore vive un momento di sconforto e sarebbe pronto ad iniziare una nuova avventura lontano dal club che lo prelevò praticamente dodici mesi fa. Nell’ipotesi futura ci potrebbe essere anche il Napoli perché, stando a quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, sarebbe ancora concreto l’interesse dei partenopei verso l’attaccante seguito proprio prima dal passaggio al Milan, lo scorso anno. Il possibile addio di Llorente, fa ragionare il Napoli in tal senso: in caso di cessione a gennaio, si andrà forte sul centravanti dei rossoneri.

Ultime Napoli, ADL ancora pazzo di Piatek: le idee del patron azzurro

Aurelio De Laurentiis coglierebbe al volo ‘l’occasione Piatek’, perché senza dubbio si tratta di un vero e proprio treno da prendere al volo. Il costo del polacco, dopo soli 12 mesi, si è svalutato di molto. Prenderlo per rivitalizzarlo, è un qualcosa che incanta il patron dei partenopei. L’idea sarebbe quella di completare, assieme a Zielinski e Milik, la ‘Napolonia’ azzurra. Il tutto si concretizzerebbe in caso di addio imminente di Fernando Llorente, attaccante molto voluto dall’ex tecnico Carlo Ancelotti e che ora, rischia di vedere con Gattuso, solo la panchina. Ci sarà da sciogliere questo nodo di mercato per capire quanto percorribile possa essere la via che porta a Krzysztof Piatek.