Calciomercato Napoli, Mertens nel mirino dell’Everton: la notizia

Calciomercato Napoli Mertens Ancelotti| Quando un tecnico passa da una squadra all’altra è inevitabile che qualche giocatore possa o voglia seguirlo. Potrebbe essere anche il caso di Carlo Ancelotti, che solo 17 giorni fa guidava il Napoli alla vittoria in Champions League contro il Genk e ieri ha invece conquistato i suoi primi 3 punti all’esordio sulla panchina dell’Everton.

A gennaio i Toffees vogliono rinforzarsi, e qualche occasione potrebbe arrivare proprio dall’ex squadra del tecnico nativo di Reggiolo. Stamattina si parlava di Lorenzo Insigne, adesso il nome caldo sembra essere quello di Dries Mertens.

Il ragazzo non è in ottimi rapporti con De Laurentiis, viste le continue proposte di rinnovo non soddisfacenti che arrivano al proprio entourage. Il belga vuole circa 5 milioni di euro a stagione, ADL sembra invece essersi fermato solo a 4. Di conseguenza l’Everton potrebbe provare a prenderlo, subito a gennaio andando a pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di euro che scadrà il 10 gennaio.

Calciomercato Napoli, Ancelotti vuole Mertens all’Everton: le ultime

I rapporti, come certificato da recenti tweet del patron partenopeo, tra Ancelotti ed ADL sono ottimi: al tecnico tornerebbe utilissimo un calciatore che, soprattutto in Champions, ha avuto un rendimento importantissimo sotto la sua guida, ed è per questo motivo che sarebbe pronto a chiedere un sacrificio ai suoi nuovi dirigenti.

Per Mertens, l’ipotesi Premier resta affascinante: non trovando nuovi spiragli per un accordo sul prolungamento con il Napoli, sarebbe una bella occasione andare a giocare all’ombra del Goodison Park, lasciando ancora lontane le voci che invece lo vorrebbero in Cina.

Fonte Calciomercato.com.