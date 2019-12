Calciomercato Napoli, Insigne all’Everton da Ancelotti: il tecnico vuole piazzare il colpo

Calciomercato Napoli – Insigne all’Everton da Ancelotti? E’ clamorosa la notizia che arriva direttamente dalla Francia: Carlo Ancelotti potrebbe far partire l’assalto a Lorenzo Insigne. E’ ripartito dalla Premier League e subito, dall’Everton, dopo l’esonero con il Napoli, il tecnico di Reggiolo. All’esordio ha trovato i tre punti con un nuovo assetto tattico per il club e in pochi giorni l’ha già spuntata contro le prime perplessità sulla posizione di Sidibé, che ha trovato una prestazione straordinaria in un ruolo inedito. E’ già tempo di calciomercato e il nuovo manager del club è pronto a piazzare i primi colpi, con una disponibilità economica ampia in Inghilterra. E’ per questo che proverà a prelevare, senza problemi, Lorenzo Insigne.

Ultime Napoli, l’Everton cercherà Insigne: c’è lo zampino di Carlo Ancelotti, i dettagli

Stando a quel che rivelano i colleghi francesi de ‘Le10Sport.com’, Insigne sarebbe un obiettivo vero e proprio dell’Everton di Carlo Ancelotti. Il tecnico ha toccato con mano nella sua esperienza al Napoli, le difficoltà dei rapporti tra la piazza e lo stesso capitano dei partenopei, Lorenzo Insigne. Andrà a sfruttare proprio questo fattore, lavorando concretamente al clamoroso colpo di gennaio. Aurelio De Laurentiis dovrà aspettarsi delle telefonate e dei colloqui con il suo amico ed ex dipendente, Carlo Ancelotti, che andrà a parlargli del capitano. Chissà che dal Napoli non possa esserci apertura, con il capitano che finirebbe così in Premier League. Uno scenario di mercato inaspettato, ma che potrebbe infiammarsi da qui a poco.