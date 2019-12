Francisco Reis Ferreira, meglio conosciuto come Ferro, secondo i media portoghesi è il primo nome sul taccuino di Cristiano Giuntoli per il mercato del Napoli.

Calcio mercato Napoli, pronto il colpo Ferro

Ferro uno dei profili valutati per rafforzare il Napoli già a gennaio, secondo il portale portoghese Record. Il 22enne difensore centrale del Benfica è una delle alternative a Kalidou Koulibaly, secondo i media inglesi molto vicino all’Arsenal. Le relazioni tra aquile e partenopei, che hanno visto un nuovo capitolo con il trasferimento di Carlos Vinicius in estate per 17 milioni di euro, potrebbero facilitare un possibile accordo. È certo che il difensore, già chiamato dal ct Fernando Santos per la Nazionale (in attesa del debutto), è stato uno dei più utilizzati dall’allenatore Bruno Lage. Nel 2019/20, Ferro ha disputato 21 partite ufficiali, superando le 18 della stagione del debutto. Le prestazioni dell’ex capitano della squadra B del Benfica non sono passate inosservate in Italia ma, sempre secondo Record, c’è anche il Liverpool su di lui.