Calciomercato Napoli, Fabian può partire: il Real accelera

Notizie Napoli, Fabian Ruiz verso l’addio. Come riportato da AS, dopo la stagione in chiaro scuro vissuta dal calciatore, lo spagnolo potrebbe tornare in patria.

Il Real Madrid avrebbe individuato in Fabian Ruiz uno dei suoi principali obiettivi in vista della prossima estate.

Il club blanco sa bene che sul gioiello del Napoli ci sono anche altre big d’Europa come Barcellona, Atletico Madrid e Manchester City, ma punta sulla preferenza del calciatore. Questo ha portato ad un ulteriore intensificarsi dei contatti con il suo entourage negli ultimi tempi.

Il Real Madrid segue Fabian Ruiz da diverso tempo, ma lo scorso giugno ha deciso di non tentare di affondare il colpo. La scelta è stata dettata dalle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis.

Il numero uno azzurro non ha mai messo il calciatore sul mercato anzi, c’è sempre stato a Napoli anche il desiderio dello stesso centrocampista di prolungare la sua esperienza in Serie A al fine di avere garantito quello spazio che l’avrebbe avvicinato ad una convocazione per Euro 2020.

Mercato Napoli: clausola non superiore ai 100 milioni?

Oggi la situazione non è molto cambiata. Il Napoli vorrebbe rinnovare il contratto di Fabian Ruiz (attualmente in scadenza nel 2023) inserendo una clausola di rescissione. Il Real Madrid non è disposto a sborsare cifre fuori mercato. La volontà del club di Madrid è quella di non andare oltre i 100 milioni di euro e da questo punto di vista un nuovo accordo tra Fabian ed il Napoli potrebbe rappresentare un importantissimo punto di svolta.