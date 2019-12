Calciomercato Napoli, Carrasco nome a sopresa per l’attacco: i dettagli

Calciomercato Napoli: nel mirino anche Carrasco

Calcio Mercato Napoli Carrasco | La prima parte di stagione per il Napoli non è stata sicuramente facile. In Champions League sono arrivate ottime risposte, mentre in campionato la situazione non è per niente rosea. Serviranno innesti al più presto, soprattutto in attacco e sulla fascia offensiva, specie vista la situazione legata a Mertens e Callejon. I due campioni azzurri andranno a breve in scadenza di contratto, e pertanto questa con molte probabilità sarà l’ultima stagione con la maglia del Napoli.

La squadra partenopea sta già pensando a come comportarsi, e studia diversi profili per il reparto avanzato. L’ultima suggestione? Carrasco, attualmente in forza al Dalian Yifang di Benitez, e voglioso di tornare in Europa nel calcio che conta. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Carrasco: tra talento sprecato e voglia di rinascita

Carrasco non ha di certo passato momento di gloria in Cina, e qualche anno fa il suo passaggio dall’Atletico Madrid suscitò parecchio clamore. L’esterno belga ha 26 anni, può ancora fare la differenza, e soprattutto è pronto a tornare quasi pentito in Europa. ll Napoli ci proverà seriamente, ed in realtà questo è un interesse già vecchio: in tempi non sospetti gli azzurri ci provarono, ma ovviamente si arresero alla mega offerta cinese. Ora la storia continua, in attesa di novità.