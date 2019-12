Calciomercato Milan, Schone per il centrocampo: sfida al Napoli

Calciomercato Milan: nel mirino c’è Schone

Calcio Mercato Milan Schone | Il calciomercato del Milan continua, e continua stavolta con qualche obiettivo a centrocampo. Pioli può avere a disposizione due play maker, quali Biglia e Bennacer. L’algerino è stato ormai identificato come il titolare della squadra, mentre per quanto riguarda l’argentino, potrebbe esserci una cessione a gennaio. L’ex Lazio non convince, e la sua condizione atletico non è perfetta.

Ecco che con una possibile partenza, il Milan dovrà intervenire sul mercato per prendere un’altra regista. Il nome più caldo? Quello di Lasse Schone, danese del Genoa. L’ex Ajax non sta facendo benissimo, ma con l’arrivo in rossonero potrebbe rinsavire. Tutto dipende da Biglia, a breve sono attese ulteriori novità. Questa la notizia odierna riportata da cm.com.

News Milan: duello con il Napoli per Schone

Schone può diventare un obiettivo concreto per il Milan, il quale però dovrà fare attenzione soprattutto alla concorrenza. Il centrocampista del Genoa ha parecchi estimatori, e in Italia c’è un club più di tutti che lo starebbe seguendo attentamente nelle ultime ore: stiamo parlando del Napoli. Gli azzurri cercano rinforzi, e viste le difficoltà nell’operazione Torreira, ecco che Schone potrebbe salire in cima alla lista obiettivi. Si prospetta un duello tutto italiano. Intanto i rossoneri dovranno risolvere anche la questione riguardo Paquetà, questa la situazione.