Calciomercato Milan, Mustafi è il nuovo nome per la difesa

Calciomercato Milan, Mustafi è il primo nome in alternativa a Todibo

Calciomercato Milan – Mustafi | I rossoneri vanno a caccia di un centrale di difesa ed è per questo che non potranno fermarsi al solo nome che porta a Todibo. Bisogna studiare le alternative e non rischiare di restare a mani vuote quando il calciomercato chiuderà nuovamente i battenti. E’ per questo che, non appena verrà ufficializzato Ibrahimovic, il club rossonero impiegherà tutte le energie economiche e mentali, per arrivare al difensore che serve a Stefano Pioli. Caldara e Duarte non bastano, Musacchio non ha concrete alternative se non il giovanissimo Gabbia. Il primo obiettivo sarebbe sempre Todibo, ma l’alternativa porta il nome dell’ex Sampdoria e attuale difensore dell’Arsenal: Shkodan Mustafi.

News Milan, Mustafi torna in Italia? L’idea dei rossoneri è concreta

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.it, Mustafi sarebbe il primo nome se dovesse saltare Todibo. Maldini e Boban sarebbero già a lavoro sulle alternative, perché l’obiettivo principale è quello di trovare un difensore centrale adatto alla questione rossonera. Mustafi vorrebbe lasciare l’Arsenal, per il poco spazio che il club gli ha concesso nel corso della stagione. L’arrivo di Arteta sembra non cambiare nulla e il calciatore tedesco potrebbe così essere pronto ad una nuova avventura, la sua seconda in Italia.