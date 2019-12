Calciomercato Milan, ecco Ibrahimovic: adesso è ufficiale

La scheda giocatore di Zlatan Ibrahimovic è già pronta: adesso l’arrivo del bomber svedese è ufficiale, come annunciato dal club.

Calcio mercato Milan, Ibra ha già una maglia

Avrà la maglia numero 11, come si può leggere sul sito ufficiale del Milan. Ecco l’annuncio più atteso di questo calciomercato, arrivato con qualche giorno di anticipo rispetto all’apertura fissata per il 1° gennaio. Arriva con un video che ormai non più altre possibile interpretazioni: iz coming, Zlatan Ibrahimovic torna a casa. Quache minuto dopo, ecco il comunicato ufficiale: “AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva“. Torna sulla sponda rossonera dei navigli, vestendo l’ultima maglia che aveva indossato in Italia, conquistanto uno Scudetto ed una Supercoppa italiana.

I dettagli dell’affare Ibra

Stipendio da 6 milioni di euro annuali per l’ormai ex Galaxy, quindi nelle sue tasche da qui a fine stagione andranno 3 milioni di euro. Poi, qualora le parti lo volessero o arrivasse un numero congruo di gol (non ancora reso pubblico), allora il prolungamento di un anno sarebbe automatico. Qui i dettagli del suo contratto.

Il gioco della maglia

Curiosamente, qualche ora prima che l’affare divenisse ufficiale, sul sito della società era già possibile consultare la scheda giocatore di Zlatan, con tanto di numero di maglia, followers sui social e dati anagrafici. Ha preso la vecchia numero 11, lasciatagli da Fabio Borini (che a questo punto potrebbe davvero partire nella prossima sessione di gennaio.