Calciomercato Milan: Ibrahimovic, è fatta; i dettagli del contratto

Calciomercato Milan: Ibrahimovic ha accettato

Ultime Milan, Ibrahimovic è rossonero, di nuovo. L’attaccante svedese ha detto “sì” ai rossoneri.

Come riportato da Tuttosport, Ibra alla fine ha accettato la proposta che il Milan gli aveva sottoposto il 20 novembre scorso, quando Raiola si era presentato a Milano, pranzando prima con Boban in un albergo del centro e poi recandosi a Casa Milan. I rossoneri sono sempre stati in pole.

La vera alternativa al Milan, in verità, era solo una: smettere. La speranza del Milan era quella di ripresentarlo ai tifosi rossoneri il 16 dicembre, in occasione della festa per i 120 anni.

Ibra dunque ha accettato 3 milioni netti complessivi da gennaio a fine giugno. Un contratto di 6 mesi e non 18 come chiedeva, ma le possibilità di rimanere a Milano anche per la stagione ’20-21 e percepire 6 milioni più 2 di bonus sono alte, perché, a differenza della prima proposta di novembre, sono cambiati i dettagli per far scattare il prolungamento. Non più la qualificazione alla Champions, traguardo oggettivamente quasi impossibile da raggiungere considerando i 14 punti di distanza dalla Roma quarta; ma determinati obiettivi personali da centrale.

Ultime Ibra: tutti i bonus del suo contratto

A giugno saranno 39 anni e 9 mesi e deciderà, chissà, se appendere le scarpe al chiodo o meno. Fra i target da inseguire, i gol decisivi (ovvero quelli che porteranno punti, come una rete in un 1-0), il numero totale di gol segnati, gli assist, le presenze da titolare e quelle da subentrato, ma alcuni bonus scatteranno anche con gli obiettivi di squadra (il piazzamento in campionato e l’eventuale vittoria in Coppa Italia).