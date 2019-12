Calciomercato Juventus, proposto Willian: occasione a parametro zero Calciomercato Juventus Willian| Una grande squadra lavora d’anticipo, sempre. Un grande dirigente fiuta l’affare, mette le basi per il futuro tentando di piazzare sempre colpi a prezzo basso e di sfruttare occasioni irripetibili, nonostante anche si abbia a disposizione un budget importante. E’ il caso della Khedira ad Emre Can, passando per Matuidi, Ramsey, Rabiot e anche Pogba ad esempio in passato così come Barzagli e Pirlo. Una grande squadra lavora d’anticipo, sempre. Un grande dirigente fiuta l’affare, mette le basi per il futuro tentando di piazzare sempre colpi a prezzo basso e di sfruttare occasioni irripetibili, nonostante anche si abbia a disposizione un budget importante. E’ il caso della Juventus, che ha dimostrato più di una volta di saperci fare con i parametri zero e con le occasioni. Daad, passando pere anchead esempio in passato così come

Anche in questo mercato di gennaio non mancano le occasioni e i possibili affari, sempre a parametro zero. Tra i vari giocatori disponibili ad accordarsi subito c’è Willian, il brasiliano del Chelsea. L’esterno ex Shakhtar Dontesk, allenato anche da Sarri nella scorsa stagione, ha fatto capire di esser pronto a lasciare Stamford Bridge, convinto di potersi misurare con un altro campionato come quello italiano.

Calciomercato Juventus, Willian è pronto ad arrivare: la situazione