Calciomercato Juventus: Paredes vicino, i dettagli

Calciomercato Juventus: Paredes, passi in avanti con Can

Ultime Juve: Paredes sempre più nel mirino. Come riportato da Tuttosport, Juventus e Paris Saint Germain, dopo un mese di ragionamenti e movimenti sottotraccia, sono arrivati finalmente allo scambio Paredes-Emre Can.

Le due società sono pronte a chiudere l’affare. Il ds juventino Fabio Paratici e il ds parigino Leonardo, da anni in ottimi rapporti, negli ultimi giorni non si sono sentiti soltanto per farsi gli auguri. C’è un cauto ottimismo. Il Psg, che provò a ingaggiare il tedesco già in agosto, sta valutando i costi complessivi dell’operazione Emre Can e il tipo di offerta ufficiale da presentare alla Juventus forse già entro Capodanno. Alla Continassa attendono.

I bianconeri, salutato Mario Mandzukic (che ha raggiunto Benatia in Qatar), sono molto più che ben disposti a far partire il tedesco, senza svenderlo.

Paredes, già protagonista in serie A con Chievo, Roma e Empoli, è affascinato dall’idea di tornare in Italia e mettersi a disposizione di Sarri. A Parigi il 25enne nazionale argentino sta trovando poco spazio (838’ in tutto) ed è convinto di potersi rilanciare a Torino.

Sono giorni di riflessione anche per Emre Can, che di fatto sta facendo lo stesso ragionamento di Paredes visto che con Maurizio Sarri non c’è feeling a livello tecnico.

Ultime Juve: che vantaggio sul bilancio

Scambiarsi due giocatori scontenti sarebbe già così un affare per entrambi i club in campo, non è da sottovalutare la maxi plusvalenza da mettere a bilancio. Un’operazione intorno ai 40 milioni complessivi garantirebbe alla Juventus una ricca plusvalenza visto che il centrocampista arrivò a zero.