Calciomercato Juventus, Haaland vicinissimo: serve l’accelerata

Calciomercato Juventus: sprint finale per Haaland

Calcio Mercato Juventus Haaland | La Juventus è senza dubbio uno dei club più attivi sul mercato, e Fabio Paratici e il suo staff si stanno impegnando già da diverse settimane alla ricerca di qualche talento sparso per l’Europa. Tra i tantissimi giovani nel mirino c’è soprattutto Haaland, senz’altro uno dei più interessanti prospetti del panorama calcistico europeo.

Il centravanti norvegese è conteso da tantissime squadre, ma i bianconeri adesso possono avere un vantaggio importante. L’operazione potrebbe andare in porto per una cifra di circa 30 milioni di euro, quasi irrisoria se si pensa al rapporto qualità prezzo, e soprattutto ai prezzi odierni di mercato. Serve l’accelerata adesso, o tutta la concorrenza ritornerà più agguerrita di prima.

News Juventus: quanto chiede Haaland di ingaggio

Haaland è uno dei giocatori più richiesti al momento, e le sue prestazioni in Champions League soprattutto lo hanno reso un piccolo uomo dei record. Record che la Juventus conosce bene, con Cristiano Ronaldo che potrebbe diventare il nuovo collega di reparto proprio del norvegese. Il portoghese è motivo di vanto per i bianconeri, nonchè uno stimolo in più per i giovani (vedi De Ligt). Haaland è parecchio tentato così come il suo agente Raiola, eppure la trattativa non è tutta rosa e fiori per la Vecchia Signora. Il norvegese chiede 8 milioni di euro di ingaggio, questi si che sono tanti. Questo quanto riportato da Tuttosport.