Calciomercato Juventus, Emerson e Giroud nel mirino: emissari bianconeri a Londra

Calciomercato Juventus: Emerson e Giroud osservati speciali

Calcio Mercato Juventus Emerson Giroud | La Juventus si conferma un top club anche sul mercato, e nelle ultime ore sono tanti i nomi accostati al club bianconero. La Vecchia Signora sta osservando diversi giocatori, due in particolare sono stati protagonisti ieri. A Londra infatti, durante il match tra Chelsea e Southampton, pare che allo stadio ci fossero degli emissari bianconeri. Gli osservati speciali? Emerson Palmieri e Giroud.

Il terzino italo-brasiliano sarebbe un perfetto vice Alex Sandro, è italiano e giovane, e soprattutto conosce il campionato italiano. Poi c’è l’attaccante francese, stimato da Sarri e ottimo gregario per far riposare i titolari. Dopo l’addio di Mandzukic è evidente che serva una punta, possibilmente low cost e di esperienza: Giroud è l’ideale al momento. Questa la notizia riportata da La Stampa.

News Juventus: sgarbo all’Inter per Giroud

Olivier Giroud è uno dei giocatori più discussi del momento. La sua avventura al Chelsea sta per terminare, e l’attaccante francese vorrebbe cambiare aria soprattutto per rimettersi in gioco in vista dell’Europeo. La Serie A sarebbe un’opzione molto interessante per lui, e proprio nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione importante. La Juventus prepara lo sgarbo all’Inter, altra concorrente per l’ex Arsenal e Montpellier.