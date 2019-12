Calciomercato Inter: Vidal vuole i nerazzurri, la distanza è con il Barcellona. I dettagli

Calciomercato Inter, c’è il ‘si’ di Vidal: resta da convincere il Barcellona

Calciomercato Inter – Vidal | Gennaio è alle porte e il calciomercato sta per aprire i propri battenti. La pista percorsa dall’Inter e che porta a Vidal, potrebbe cominciare ad infiammarsi. I nerazzurri non possono più nascondersi, il cileno è l’obiettivo numero uno per il calciomercato. Arturo Vidal sarebbe pronto a riabbracciare il suo vecchio tecnico ai tempi della Juventus, Antonio Conte e le sole sei presenze da titolare in questa stagione cominciano a pesare per lo stesso calciatore, che ha voglia di cambiare aria. All’orizzonte una nuova esperienza, per tornare a sentirsi fondamentale. Unirsi all’Inter vorrebbe dire darsi battaglia con la sua ex Juve, che diventerebbe la prima rivale per il titolo. E Antonio Conte ha voglia di ritrovare il suo ‘guerriero’ per raggiungere i complicati obiettivi della stagione.

News Inter, Vidal a gennaio: cifre e dettagli dell’operazione

Ci sarebbe il ‘sì’ di Arturo Vidal, che sposerebbe la causa Inter se dipendesse solo da lui. Stando a quel che rivela La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, i nerazzurri avrebbero già un contratto pronto per il cileno, valido fino al 2022. 13,5 milioni per i prossimi 18 mesi, ma l’unico ostacolo è rappresentato dalle richieste dello stesso club d’appartenenza. Bisognerà convincere il Barcellona al prestito con riscatto fissato a 12 milioni, perché l’Inter non ha intenzione di strapagare un calciatore di 32 anni. Zhang non sarebbe disposto ad arrivare alle cifre richieste dal club blaugrana, che avrebbe chiesto una cifra vicina ai 20 milioni. L’Inter intanto valuta anche le alternative…