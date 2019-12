Calciomercato Inter: Nandez l’alternativa a Vidal

Calciomercato Inter: Nandez può arrivare

Ultime Inter: Nandez a Milano a gennaio? Come riportato da Tuttosport, l’Inter punta forte su Arturo Vidal.

Il club nerazzurro accelera per regalare ad Antonio Conte l’uomo che può innalzare ulteriormente la qualità del centrocampo. Beppe Marotta ha già il sì del calciatore ma deve scardinata la resistenza del Barcellona che valuta il cileno 20 milioni. Troppi per l’amministratore delegato, che ne offre 12. Però la base per trattare c’è e questo, unito alla volontà del cileno nonché agli ottimi rapporti con il Barcellona (che, per giugno, ha messo nel mirino Martinez, Sensi e Skriniar), da ottimismo.

I soldi della cessione di Gabigol saranno riservati al tesoretto-Vidal: l’Inter non ha preaccordi con nessuno e attende offerte dalla Premier (West Ham e Crystal Palace), ma il Flamengo si sente in pole position dopo aver avanzato un’offerta di 16 milioni per l’80% del cartellino, il resto resterebbe in mano al club nerazzurro che, in caso di futura cessione, potrebbe realizzare una plusvalenza.

Ultime Inter: l’alternativa di lusso

Al netto dei discorsi riguardanti Alonso, l’Inter ha anche approntato un piano alternativo.

Il nome in pole è Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari che già ai tempi del Boca Juniors era stato nel mirino dei nerazzurri. Con il Cagliari si ragionerebbe per un prestito con diritto di riscatto, anche perché i due club in estate dovrebbero comunque trovarsi per provare a trovare un accordo per Nainggolan.