Calciomercato Inter, accelerata per Darmian: arriva a gennaio

Matteo Darmian è pronto a vestire la maglia dell’Inter: Antonio Conte ha bisogno di un esterno ed il calciomercato potrebbe arrivare in suo soccorso

Calcio mercato Inter, c’è Darmian

Sono 3 i ruoli che Marotta ed Ausilio devono rinforzare per dare battaglia alla Juventus: uno di questi, è un esterno in grado di dare il cambio ad Asamoah e Candreva, che hanno bisogno di rifiatare. Vista la fretta, è possibile che Darmian, individuato da dirigenza e staff tecnico come il profilo ideale, arrivi già a gennaio, come riferito da Sky Sport. Serve infatti un calciatore che possa essere impiegato all’occorrenza su entrambe le fasce. Doveva essere un colpo in ottica estiva, ma viste le difficoltà di arrivare ad un prestito per Marcos Alonso, allora alla Pinetina stanno pensado di anticipare l’investimento. Il suo contratto coi ducali scadrà nel 2023, per cui l’esborso economico non sarà minimo. Si parte da una base d’asta di 10 milioni.

Ultime mercato Inter, le altre trattative

Come detto in precedenza, mancano un centrocampista ed un attaccante oltre all’esterno. Per quanto riguarda il primo, è chiaro come Vidal continui ad essere la sintesi di forza ed esperienza ideale per vincere subito, ma mancano ancora dei dettagli prima di poterla considerare una trattativa in fase avanzata. Discorso attaccante: tramutata l’ipotesi Giroud (il Chelsea chiede troppi soldi), si sta facendo largo un’altra incredibile ipotesi.