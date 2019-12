Calciomercato Genoa, tutto su Pjaca e Perin: i dettagli

Calciomercato Genoa Pjaca Perin| Con l’arrivo di Davide Nicola, individuato come il sostituto perfetto di Thiago Motta, il Genoa si prepara a rivoluzionare in parte, come spesso è abituato a fare il presidente Preziosi, la propria rosa sul mercato.

Sono parecchi gli innesti che la dirigenza ha in mente di fare, in modo tale da consegnare una rosa all’altezza al tecnico ex Crotone e Udinese, arrivato all’ombra del Ferraris per condurre la squadra alla salvezza.

Calciomercato Genoa, in arrivo Pjaca e Perin dalla Juventus

Non sarà facile, ma qualora arrivassero due come Perin e Pjaca, allora tutto potrebbe diventare più semplice. Si, perchè il Genoa per migliorare ha deciso di attingere direttamente dalla squadra più forte del campionato italiano. Fa strano che si voglia puntare su un portiere, visto il buon rendimento di Radu, ma Perin a Genova è esploso e sarebbe molto felice di ritrovare continuità con la maglia dei Grifoni.

Per quanto riguarda Pjaca invece il discorso è leggermente diverso. Il croato è un talento mai sbocciato che vuole rilanciarsi, sperando che questa volta gli infortuni gli diano tregua. Alla Juventus non può trovare la continuità che merita, e per questo motivo un’occasione in una squadra del genere potrebbe solo fargli bene. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport le trattative sembrano essere avviate, staremo a vedere.