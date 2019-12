Calciomercato Fiorentina: Piatek per l’attacco, le ultime

Calciomercato Fiorentina: Piatek la nuova idea di Commisso

Notizie Fiorentina: spunta Piatek per l’attacco viola. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso pensa in grande.

Il numero uno del club toscano ha dato il via libera a Pradè e Barone per rinforzare la squadra nel mese di gennaio e prova a dare un senso alla stagione. L’obiettivo numero uno per l’attacco viola rimane Patrick Cutrone ma il Wolverhampton per ora non vorrebbe cederlo dopo l’investimento estivo.

Ilnuovo profilo che piace al club viola è quello di Krzysztof Piatek, il cui spazio in rossonero diminuirà dopo l’arrivo di Ibrahimovic. Il Milan non ha alcuna intenzione di svenderlo ma la Fiorentina ci proverà.

I viola sono pronti a recapitare a Milano un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto.

Ultime Fiorentina: difficoltà per Piatek

Il polacco a Milano sarebbe chiuso con Ibra e Leao e rischierebbe di svalutarsi. A Firenze, magari rifornito sulle corsia da Ribery e Chiesa, potrebbe esaltarsi ed accrescere il suo valore di mercato. In questo modo il Milan potrebbe rivenderlo o lasciarlo alla Fiorentina dopo un adeguato conguaglio economico. Per prendere il polacco, tuttavia, l’investimento per la Fiorentina sarebbe molto più esoso che per Cutrone. L’attaccante sta valutando concretamente la possibilità di tornare in Italia, la dirigenza toscana ha fatto un sondaggio approfondito già dieci giorni fa incassando l’apertura totale di Cutrone. C’è accordo sulla formula, prestito (magari oneroso) con diritto di riscatto, ora serve che il club inglese scenda da 20 milioni iniziali di valutazione a una cifra non superiore ai 15-16 milioni.