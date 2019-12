Calciomercato Atalanta, Caldara affare possibile: le condizioni per il ritorno

Calciomercato Atalanta: Caldara potrebbe ritornare, ma ci sono complicazioni

Calcio Mercato Atalanta Caldara | La prima parte di stagione è stata molto più che positiva per l’Atalanta, la quale è riuscita non solo a confermare l’ottimo andamento in campionato, ma anche superare il girone di Champions League con una vera e propria impresa. Gasperini sta conducendo un lavoro straordinario sulla panchina della Dea, ma è evidente che in questo mercato di gennaio ci sarà il bisogno di intervenire. Qualche innesto è dovuto, e soprattutto in difesa servirebbe un profilo importante, magari anche di prospettiva.

Qualche settimana fa si era fatto anche il nome di Caldara, attualmente in forza al Milan e proprio ex Atalanta: il giovane centrale viene da un infortunio molto grave, che lo ha tenuto fermo per tanti mesi. I rossoneri non vorrebbero privarsene, e in più le condizioni per un ritorno sono piuttosto proibitive al momento, almeno per gennaio: 25 milioni di euro il prezzo del cartellino, ingaggio da 3.

Atalanta: tutte le operazioni calde

L’Atalanta è uno dei club più attivi sul mercato, e nelle ultime ore pare che le richieste siano davvero tantissime. Per le operazioni in uscita occhio a Barrow, con tre pretendenti: Verona, Bologna o Sampdoria, magari con quest’ultima potrebbe avvenire uno scambio con Caprari. Poi ovviamente grandi novità sono attese per quanto riguarda la situazione Kulusevski, per il quale l’Inter è pronta ad un’offerta folle anche a gennaio. Nel mirino anche Mohamed Simakan dello Strasburgo, un classe 2000 sul quale però si concentrano gli interessi di tantissime squadre. Questa la notizia riportata da Tuttosport.