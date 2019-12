Tweet on Twitter

Boca Juniors, De Rossi pronto a dire addio: le ultime

Calciomercato De Rossi| Forse era una storia troppo romantica per essere vera. Iniziata nel migliore dei modi, con 4 presenze e tanta forza e cattiveria. Uno sguardo perso tra la folla e lo splendido modo di tifare dei supporter del Boca Juniors. Un De Rossi estasiato dal modo di vedere il calcio degli argentini era pronto a dare spettacolo, ma la favola sembra essersi già consumata.

L’amore ipotetico tra l’ex Roma e il Boca Juniors non è praticamente mai sbocciato, in maniera effettiva e concreta non c’è stato nulla, solo quasi una storia platonica.

Queste le parole del presidente del Boca Juniors

A conferma del rapporto teso che corre tra le parti si aggiungono le parole del nuovo presidente degli ​Xeneizes, ​Jorge Ameal che ha dichiarato: ​“Non sappiamo che cosa farà De Rossi in questo momento, non ne abbiamo ancora parlato: se rimane, se continuerà a giocare, non sappiamo nulla di tutto questo.

Bisogna valutare diverse situazioni, non è una questione semplice da risolvere. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi (la nuovo proprietà, ndr). E comunque il suo contratto andrà rivisto sicuramente, vediamo nelle prossime settimane cosa accadrà”.