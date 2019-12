Ultime mercato Milan, il padre di Elneny: “Trattativa avanzata”

Nasse Elneny, padre di Mohamed del Besiktas, ha annunciato come l’affare che potrebbe portare il figlio al Milan in questo mercato sia in via di definizione.

Notizie Milan, il padre di Elneny esce allo scoperto

Il genitore del centrocampista ha parlato ai microfoni di Sada Al Balad TV, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Hanno rinnovato l’interesse in mio figlio e le prossime ore potrebbe essere decisive per firmare con il Milan, il contratto è quasi ultimato, la trattativa è in fase avanzata. Al Besiktas ha fatto bene, ma vuole provare un’esperienza in campionato più prestigioso“. Classe 1992, interno di centrocampo capace di giocare anche come difensore centrale, Elneny si è fatto notare al Basilea, prima di giocare un quadriennio nell’Arsenal come seconda scelta di Wenger prima ed Emery poi. Dalla scorsa estate è al Besiktas, lanciando però continuamente messaggi ai rossoneri: ora, una nuova avventura.

IN AGGIORNAMENTO