Thiago Motta non è più l’allenatore del Genoa: oggi è arrivato il comunicato ufficiale, assieme alle voci in merito al nome per sostituirlo.

Genoa, esonerato Thiago Motta

In attesa dell’annuncio e del comunicato della società rossoblu, Sportmediaset anticipa il futuro del tecnico, ormai destinato a salutare Genova. Giunto in Liguria dopo l’esonero di Aurelio Andreazzoli, per Thiago Motta si trattava della prima vera esperienza da allenatore, dopo aver “fatto pratica” con le giovanili del PSG. I punti in 10 partite sono soltanto 9 e non hanno convinto la dirigenza a puntare su di lui: c’erano stati dei tentativi negli ultimi giorni di provare a proseguire insieme, ma la strada era ormai tracciata. In particolare l’ex centrocampista aveva chiesto l’isolamento del dg Marroccu, che stava già lavorando alla sua sostituzione. I contatti per il ritorno di Andreazzoli sono giunti presto ad un punto morto a causa delle difficoltà con il suo staff. Dopo aver fallito l’avvicinamento con Ballardini, messo in stand-by Lopez, c’è un altro allenatore in pole position, familiare alle imprese salvezza.

