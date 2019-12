Notizie Milan, Ibra ha detto sì: annuncio atteso nelle prossime ore

Zlatan Ibrahimovic ha detto sì al Milan: è quanto riferito da Sportmediaset, assieme ai dettagli dell’operazione di mercato.

Calciomercato Milan, c’è il sì di Zlatan

Tutto fatto, si attende soltanto l’annuncio. Il giocatore ha detto sì alla proposta di Boban e Maldini, i dirigenti contano di chiudere il tutto nelle prossime ore e chissà, magari poter portarlo a Milano nell’arco di 48 ore, e chissà, magari vederlo già al lavoro coi suoi nuovi in occasione della ripresa degli allenamenti, fissata per il 30 dicembre. Accettata quindi l’offerta rossonera, che prevede il prestito di 6 mesi più la possibilità di prolungamento per un anno al raggiungimento di un certo numero di gol. Fino a giugno guadagnerà 3 milioni di euro, che diventeranno 9 qualora dovesse riuscire a convincere la dirigenza ad offrirgli un altro contratto l’anno successivo. Sei mesi per dimostrare che, all’età di 38 anni, può ancora fare la differenza in Serie A. Sta per ricominciare la favola in rossonero di Ibrahimovic, durata appena 2 anni (dal 2010 al 2012) ma bastata a garantire uno Scudetto e una Supercoppa italiana, grazie anche ai 56 gol e i 24 assist in 85 partite totali.

Quale futuro per Piatek?

A questo punto in molti si sono interrogati sui risvolti nel comparto offensivo rossonero dell’arrivo di Ibrahimovic. Ebbene nonostante ci sia l’interesse del Genoa ad un prestito, sembra che Piatek voglia restare per giocarsi le sue carte, assieme a Leao.