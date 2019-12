Cristiano Ronaldo si racconta ai microfoni di DAZN: il portoghese si sofferma sul suo amore per la Juventus e sul suo futuro.

Ultime Juve, le parole di Cristiano Ronaldo

La voglia di stupire è ancora tanta, nonostante il tempo che avanza. L’attaccante della Juventus non ha dubbi sui suoi obiettivi: “Amo tutto della Juve e dell’Italia. Qui sto bene e voglio giocare ancora qualche anno. Anche il gol più bello della mia carriera l’ho fatto qui, a Buffon, in Champions. Ricordo tutti che hanno applaudito, anche il portiere mi ha fatto i complimenti.“. E sul titolo di GOAT (acronimo inglese per indicare il migliore di tutti i tempi), non ha dubbi, nonostante alcune dichiarazioni dei colleghi: “Non ho difetti, al momento il migliore sono io. L’anno prossimo si vedrà“. Poi un passaggio sull’inizio della sua carriera: “Ricordo quell’amichevole contro il Manchester Uniter. Ero spensierato, ma giocai bene e alla fine Ferguson mi disse che mi voleva. Oggi è diverso, penso a vincere troferei, ma mi diverto ancora come allora“.

Sul futuro

Il futuro lontano dal campo: “Non credo mi piacerebbe fare l’allenatore, non vorrei farlo, poi si può sempre cambiare idea. Sarei più un motivatore che un tattico. Trofeo più importante? L’Europeo col Portogallo, mi sono ubriacato dopo la partita e ho pianto tantissimo“. Neanche sull’avversario più forte di cono dubbi: “Chiellini, è stato il difensore più difficile da affrontare“.